寶成集團副總羊曉東遭控性騷擾3名女職員，此案爆發後第三天，羊曉東昨晚在臉書發文表示辭去寶成集團相關職務，台中市議員林祈烽18日再抨擊，羊曉東若真是清白，何必辭職？他雖被迫辭職卻沒有真心面對錯誤，且還欠被害人一句道歉。

針對被控性騷，羊曉東昨天深夜在臉書發文指出，沒辦法毫無尺度下限的跟對方再玩這齣連續鬧劇，決定離開工作崗位與相關職務；自己不是不能反抗或無力堅持，更不是心虛、選擇緘默，民代利用政治資源遂行個人政治利益已扭曲台灣社會me too運動追求的正義、公理與真性。

對於羊曉東的發文，林祈烽上午聲明表示遺憾，他說，遭到性騷擾對被害人來說是一輩子的陰影，羊竟然將這麼重大的事講成是鬧劇，由此表示他不尊重女性、不把性騷擾女員工當成嚴肅與重大的事

林祈烽說，性騷擾慣犯本就應該離開職場，避免更多女員工受害，羊以扭曲硬拗的方式意圖塑造自己是被勒索的對象，但其實，那些被性騷的女員工才是真正受害者；羊曉東雖被迫辭職，但他沒有真心面對自己的錯誤，至今也未對任何被害人表達歉意，難道他不覺得自己欠被害人一個道歉？