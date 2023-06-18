波音公司（Boeing）今天在最新公布資料中推估，未來20年內，波音在全球服勤的商用飛機數量將增加一倍，增幅略高於競爭對手空中巴士（Airbus）。

波音估計，2042年在全球服勤的波音飛機將有4萬8575架，相較去年的2萬4500架。要達成這個推估數字，波音旗下所有製造廠必須生產合計4萬2595架飛機，其中半數用於汰換現有飛機，其餘則是機隊的成長。

北美洲將佔新機隊的23%，亞太地區佔22%，歐亞佔21%，中國單獨占20%。

波音在巴黎航太展開幕前夕發表上述預測，與去年所做預測一致。當時波音推估全球機隊在2041年將達到4萬7080架。

波音競爭對手空中巴士14日表示，預計到2042年空巴將有4萬850架新客機和貨機需求，全球機隊總數將達4萬6560架。

波音公司還估計，廉航的機隊規模在未來20年將擴大1倍以上，儘管成長幅度驚人，但仍低於過去20年增幅。廉航機隊規模在過去20年成長至6倍。 （譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1120618