台大地質系助理教授王昱組成團隊，今年4月在前身為玉里國小的鎮民廣場，進行斷層槽溝挖掘作業，研究玉里斷層活動的痕跡，清晰可見地層被擠壓的痕跡。（羅亦晽攝）

台大地質系助理教授王昱組成團隊，今年4月在前身為玉里國小的鎮民廣場，進行斷層槽溝挖掘作業，研究玉里斷層活動的痕跡。（羅亦晽攝）

去年918強震造成花蓮玉里鎮多處地表破裂，位置與玉里斷層72年前地震破裂處幾乎雷同，經專家學者組成團隊並獲鎮公所同意，在鎮民廣場地表位移跡象處進行斷層槽溝挖掘作業，歷經2個月研究調查，在地層淺部發現斷層左移特性的證據，並透過破裂帶型態跟集合形狀判斷土層有受地震斷層錯位的現象，證明該斷層已持續活動長達千年。

去年918強震重創玉里鎮造成多處地表破裂，台大地質系助理教授王昱組成團隊，震後隔天便進駐當地進行活動斷層地質調查，發現破裂位置幾乎與玉里斷層1951年11月25日地震造成的破裂位置幾乎相符，今年4月獲鎮公所同意，在前身為玉里國小的鎮民廣場地表位移跡象處，進行斷層槽溝挖掘作業。

由於玉里斷層備受關注，因此中華民國應用地質技師公會全國聯合會今天邀請王昱，針對玉里斷層開挖的槽溝進行地質教育交流活動。

王昱指出，玉里斷層是台灣最早被認識的活動斷層之一，且位置從花蓮瑞穗鄉瑞良村向南延伸至玉里鎮長良里，長約26公里。

團隊此次挖掘位置主要針對72年前因地震出現隆起的「鼓包（壓力脊）」進行研究，歷經2個月時間，透過地層垂直向的破裂面、沙泥層和下方礫石層相對位置改變，發現該斷層屬平移斷層，且藉由下方古沖積扇歷史層變形痕跡，研判這地方活動持續千年之久。

他接著說，據1975年美國地質技師調查研究及918地震震後地表調查報告 ，發現斷層通過該處錯位量不大，約20至30公分許的左移分量，且無垂直變形痕跡，為玉里斷層左移特性的證據。

鎮長龔文俊感謝王昱團隊歷經2個月的開挖作業，增加大家對玉里地質的瞭解；中華民國應用地質技師公會全國聯合會則期盼地方政府可以把現地改為地質公園，呈現地質與地震的活動現象，作為一個教育現場。