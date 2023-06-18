路上經常有黃色警示牌，提醒駕駛前方有照相機，拍闖紅燈和超速，但一名網友近日看到路上出現「前有聲音照相」的警示，好奇是什麼用途？對此，有網友透露，這是測分貝值，專抓改車的。「應該要多設置，晚上常有改裝車突然爆音呼嘯，真的擾人」。

一名網友昨天在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，一個告示牌寫著「前有聲音照相，請降低音量行駛」，很疑惑「第一次看到，什麼意思？」貼文PO出後，網友紛紛留言，「經過不要放屁」、「提醒您騎車唱歌小聲點」、「叫你下車牽啦，還要小聲一點」、「就是靜止喧嘩」。

不少內行網友指出，這是科技執法，取締噪音違規車輛，「對一般人來說裝置藝術，但是對猴子來說是捕獸夾」、「抓改車的、喇叭放超大聲的那種」、「這很普遍了」、「超過85分貝等著請假去驗車」、「噪音分貝拍照」、「抓改排氣管的」，還有人曝慘痛經驗，「我被猴子屁孩害過一次……在我後面狂拉轉，然後我就被寄噪音檢驗通知單」。

環保署從2021年推動聲音照相科技執法，大多設在民眾陳情熱點、易飆車路段等，依規定限速50公里以下道路管制噪音標準為86分貝， 大概是電視大音量，速限70公里以下道路，標準為90分貝，超標可依噪音管制法處以1800至3600元罰款，車輛沒有不當改裝或刻意拉高引擎轉速，不用擔心超標受罰。