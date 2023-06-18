日前PLG年度總冠軍賽風光落幕，怎料卻有網友在論壇上爆料，某位聯盟所屬球星與自己的女友出軌，更貼出多張該球星主動私訊女友的對話截圖，並透露對方已是人夫及父親，有如此行為實在不妥，文章一出引發網友熱議。

一名網友昨（17）日深夜在Dcard論壇以「當另一半與已婚MVP明星球員出軌」為題發文，指控某北部球隊球員與自己的女友出軌，該網友表示，三月底時因意外看見女友與閨密的對話紀錄才得知此事，讓她感到相當驚訝，接著，他將一系列女友及該球星的私訊對話截圖貼出，控訴兩人發生不正當關係的始末。

最後，該網友更直接點名那名球員「貴為工會理事長，你難道不屑維護球員形象嗎？ 貴為明星球員，你對得起那些在場邊為你熱情吶喊、歡呼的球迷嗎？ 身為人夫及父親，你對得起支持你的妻兒與家人嗎？我不會否認你對於籃壇的貢獻，但你已不再是我心目中的MVP。By the way，那女人滿後悔跟你上床的，放進去不到三秒就射了，比你在場上得分還快」。

事實上，遭控訴的球星2014年才與曾為女籃球員的女結婚，婚後育有一對子女，而過去媒體上也展現出幸福家庭生活及形象，如今卻遭指控出軌，對此，該球星所屬球隊及本人皆未作出相關回應，也並未對此事件有進一步說明。