近日，網路上流傳一段有位女性以站在停車格中央霸佔車位的影片，造成其他車主的權益受損，而錄下該影片的網友氣憤喊話：「呂小姐，人肉霸佔是什麼意思」，有眼尖的網友發現該名呂小姐竟是香港女星呂慧儀。對此，呂慧儀坦承的確是影片中的人，但澄清自己並沒有在佔用車位。

日前有匿名網友在臉書社團「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」分享一段約32秒的行車紀錄器影片，影片中可見，該位車主發現停車格後想使用，中間卻有一名女性站在其中，似乎沒有要讓位的意思。該名傻眼的駕駛只能離開該車位，而匿名網友也在文中質問：「呂小姐，人肉霸佔是什麼意思？」

影像曝光後，有眼尖的網友發現，佔位女子正是香港女星呂慧儀，而底下留言處還有一位自稱駕駛的網友還原現場狀況，表示；「因為前後都有車，我想直接轉彎停進去就不會擋到人，但當我過去，呂小姐完全沒有走開的舉動，而旁邊那個男人也走過來說那位置是留給他們用的。」據《香港01》報導，呂慧儀被問及此事，坦承該女子就是她，但自己並非惡意霸佔車位，是拍攝外景時有觀眾願意讓出車位，自己只是在等待工作人員。

女星呂慧儀是香港知名演員、主持人，早期參加香港小姐競選勇奪季軍，後來轉戰戲劇，出演《潮流教主》、《一屋老友記》、《愛·回家之開心速遞》等，多次提名、獲獎「最受歡迎電視女角色」、「最佳女主角」、「民選最佳女主角」等獎項。豈料，近日卻傳出霸佔車位一事，令許多觀眾驚訝不已。