汐止幼兒園案幼童質譜儀檢測為陰性，侯友宜競選工作室發言人吳亮賢批衛福部「蓋牌」，指衛福部次長王必勝稍早承認檢測結果確實為陰性，並證實從質譜儀來看，此藥物是「不存在」。吳亮賢說，王必勝的說法，證實一票民進黨人士就是帶頭散播假訊息的「造謠者們」，請負起最基本的政治責任，為製造社會恐慌道歉。

吳亮賢指出，王必勝受訪時認證，這是精密的檢驗報告，結果就是陰性，也就是從質譜儀來看，此藥物是「不存在」。無論王必勝這段話說得多不甘願，事情就是事實，並證實民進黨立委賴品妤及一票民進黨人士，在未經任何查證下，就帶頭散播假消息。此外，就連王必勝都說，詳細案情應由檢調𨤳清，但民進黨上從賴清德下到黨公職人士，就是不讓新北等到檢調結果，急著造謠，到底在怕什麼？

吳亮賢表示，汐止幼兒園案真相未明前，衛福部醫福會執行長林慶豐第一時間就出來說，有孩童驗出苯二氮平，帶起「案情延燒」的風向，引發各界恐慌，但如今當初帶風向的衛福部，現在明知真相又不敢公布，被輿論撻伐才承認是陰性，坐實衛福部寧願幫民進黨遮掩，也不願釐清真相。

吳亮賢並質疑，從今日王必勝對不同媒體的應對狀況，更令人看見他的心虛跟傲慢，王必勝今下午一開始受訪先承認檢驗是陰性，對於其他媒體求證又變成不願意證實，甚至還說出「反正我沒有跟你說就是了」的金句，令人懷疑王必勝到底是受到哪位黨政高層的指示，說法才一變再變，「寧願讓民眾恐慌，也鬼扯各種可能，王必勝是否涉嫌瀆職？平常這麼『關心』新北的監察院要不要查？」