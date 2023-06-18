重建後模擬圖。（新北市都更處提供）

新北市板橋懷德街上的重建基地，2022年9月15日申請新北防災都更重建，並於同年11月12日核准適用防災1.0的案件，今（18日）舉行動土典禮，未來預計興建1棟地上14層地下2層的住宅大樓，預計2026年完工。

該重建基地鄰近文聖國小及音樂公園，基地面積604.56平方公尺，現況為1幢3棟地上4層，更新前共計24戶、屋齡約50年，經台灣省土木技師公會於2019年辦理建築物耐震能力評估後，屬於須立即辦理拆除之危險建築物，為加速重建期程，申請人選定新北防災都更重建，於2023年3月15日拆除完成地上建物後，透過變更都市計畫方式，以原基準容積1.5倍進行重建。

新北市都更處表示，推動都更三箭政策，協助住戶處理海砂屋、耐震能力不足等危險建築物，從開始的全額補助海砂屋鑑定費用，並配合新北市住都中心及都更推動師的技術輔導協助社區凝聚共識，最後社區可以選擇適合的多元重建途徑，建構全面性的完整服務及配套措施，達到安家固園以及提升防災效益，市府亦積極輔導住戶推動多元都更，協助民間老舊建築物重建、整建及維護，促進基地及周邊環境品質改善，共創宜居的生活環境。

新北市政府多元都更截至2023年6月9日，已累計申請1303案、核准854案，其中自2019年起至2023年間都更核准量相較歷年創造4.6倍成績，都市更新申請須由住戶達多數同意表示重建意願，市府則透過技術、資金及法令三大面向從旁協助及鼓勵民眾參與都市更新，期望透過更新達成讓新北市民安居樂業的願景。