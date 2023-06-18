雲林縣北港鎮蘇小妹（右）住家破舊漏水，最大心願是有間不漏水的房子。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮溝皂里國小4年級蘇姓女童，與父親、阿公同住破舊老屋，最大心願就是有間不漏水的房子，里長蔡榮修得知其困境，聯繫「台灣寶島行善義工團」協助興建新屋，經過4個星期假日施工，目前外觀已大略完成，進行內部裝修中，預計本月25日交屋，幫蘇小妹一圓夢想。

蘇小妹10月大時父母離異，由父親與年近70歲的阿公帶大，因父親與阿公要外出打零工，無法經常陪伴蘇小妹，附近的小狗、小貓是她最好的玩伴，蘇小妹非常懂事，小小年紀已學會照顧自己，最大心願就是有1間不會漏水的房子。

里長蔡榮修上個月媒合「台灣心義工團」幫里內蔡姓老翁建新屋，本月再媒合「台灣寶島行善義工團」幫助蘇小妹，義工團利用4個星期假日施工，目前外觀大致完成，開始進行內部裝修，預計25日可交屋，屆時雲林縣長張麗善會前來贈送紅包，慶祝蘇小妹圓夢。

蔡榮修表示，蘇小妹的阿公因繼承家族1塊土地，因此沒有辦法申請低收、中低收補助，全靠父親與阿公打零工維生，生活相當困苦，舊屋年久失修下雨天會漏水，廁所在屋外非常不方便，義工團特別在新屋內設置1間廁所，讓蘇小妹一家人生活起居更方便。

阿公說，因收入不多，實在沒有辦法整修老屋，很感謝里長、義工團、雲林縣政府、北港鎮公所的幫忙，看著新屋即將完成，全家人都非常開心，孫女更是每天問哪時候才能住進去，非常期待，25日交屋時，將會是孫女最開心的一天。