鍾女與許嫌是男女朋友關係，警方查出2人案發前1日相約，由鍾女將大樓磁扣交付與許嫌，18日將她逮捕到案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市16日發生全台最高樓強盜案，王姓女屋主與鍾姓閨蜜同遭歹徒捆綁毆打，警方17日逮獲許姓嫌犯，不信他獨自犯案，在還原手機資料後，赫然發現許嫌與鍾女是男女朋友，全案都由鍾女扮幕後主謀，現場演出同遭挾持大戲，18日上午將他逮捕歸案。

台南市中西區金華路3段1棟高級公寓大樓的18樓16日發生強盜案，王姓女屋主與鍾姓閨蜜在屋內遭歹徒持刀、槍挾持並毆打2人，強盜屋內的勞力士手表與名牌皮包等財物，共價值超過百萬元，離去時遭大樓的皇警保全職員察覺異狀喝斥，才心慌隨手丟棄裝贓物的袋子逃逸。

警方不到1天逮獲41歲許姓嫌犯，許嫌雖承認犯案，卻交代不出為何能突破重重關卡，直達18樓的被害住戶。整棟大樓住戶人心惶惶，擔心有內鬼還在大樓中。

警方見許嫌堅不吐實，還原其手機資料，赫然發現手機裡竟有鍾姓被害人的照片，並有2人在案發前的對話，立刻突破許男心防，坦承與鍾女是男女朋友關係。

33歲鍾女家住南區，她與王姓女屋主同為網路帶貨直播主，2人因同業關係認識，結為閨蜜，鍾女見王女住在每戶價值4000萬的公寓豪宅，家境闊綽，覬覦對方家中財物，遂計畫強盜案。

許嫌原是鍾女的網路忠實粉絲，經常「斗內」鍾女，3月時成為男女朋友，他對女友唯命是從，在女方的指使下合謀作案。案發前一晚還相約由鍾女交付大樓磁扣給許嫌。

鍾女演很大，在這場主導強盜大戲中扮演被害人兼大魔神，當天故意要求王女一起叫外送吃豆花，讓許嫌有機會入侵，並在挾持過程毆打2人，她事後還向大樓保全人員秀傷口抱怨「你看，我都被打到瘀青了」。保全不明內情，頻頻道歉。

許嫌18日已裁定羈押，鍾女落網後矢口否認犯案，警方仍依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌將她移送台南地檢署偵辦，建請聲押。