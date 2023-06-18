中信投顧認為，聚陽擅長承攬短交期訂單，其快速交貨的優勢，使得聚陽相較於其他廠商擁有更多的訂單機會，而短單毛利率約高於一般訂單2％～3％。展望第三季，法人估計，聚陽訂單量增價跌，量因急短單而呈現中個位數幅度成長，單位售價則受原物料下跌影響，預計下跌中個位數，整體而言，第三季營收可望持平，毛利率成長0.5至1個百分點。

日系客戶方面，迅銷集團2023年近期積極拓展海外市場，於東南亞、北美、歐洲地區均創下歷年來最佳業績，聚陽日系客戶營收上半年預計成長40％，下半年雖基期較高，但仍將成長15％～20％。

展望2023年，中信投顧樂觀看待聚陽後市，預計2023年日系客戶訂單成長雙位數百分點，美系客戶庫存預計調整至第三季，終端需求仍未完全復甦下，認為聚陽短期將持續受惠於急短單優勢。整體而言，2023年出貨量可達1,700萬打、年增5％，另外，聚陽持續布局印尼、孟加拉，預估2023、2024年產能成長5％與7％。