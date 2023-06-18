新北私幼餵藥案持續延燒，新北市副市長劉和然昨宣布全國6歲以下幼童都可以到新北市免費採檢，民眾黨主席柯文哲批新北普篩做法「ridiculous（荒謬）」，新北市政府反批，柯營把專業兒童醫療諮詢檢驗指鹿為馬成普篩，才是邏輯錯亂、unbelievable（難以置信）！

市府表示，由於幼兒園案真相檢察官仍在調查中，不少家長對於兒童健康狀況有疑慮，更對幼教師產生不信任，對此，新北市府願意扛起責任，開放全國各縣市有疑慮的孩童父母帶孩子來採檢，儘早排除擔憂，避免親師信任度持續崩跌。

市府相當遺憾，看到具有專業醫療背景的柯文哲居然連功課都不做 ，率領子弟兵混淆視聽，跟隨民進黨帶風向、撕裂社會，這才叫做政治操作，再次呼籲柯醫師，請不要為了選舉，辜負您的醫療專業！

市府強調，「專業兒童醫療諮詢檢驗」與「疫情期間快篩」完全是兩回事，目前由本市8家醫院提供幼兒園幼童醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，皆是依據醫師專業評估後提供採檢服務，待檢驗報告出爐也須由專人說明等相關一系列醫療諮詢，才能讓家長安心。所需經費如為醫療相關需求包含掛號費等行政費用，皆由公費支應，家屬無須負擔任何費用。

另針對醫療量能部分，市府說明，本專案係為平息幼兒園家長之疑慮，針對有需求的幼兒進行採檢，並非普篩，後續也將監測就醫需求狀況，如有必要，將增加協助醫療院所提供服務。