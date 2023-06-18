大數據公司營運長蔣志薇表示，隨著ChatGPT在全球掀起熱潮，以AI人工智慧為驅動的大型語言模型(Large Language Model，LLM)，也在社群媒體管理逐漸發揮重要作用，除了能夠強化輿情分析服務，分析社群媒體留言、判斷消費者對品牌的情感類別外，能夠以報告或互動式圖表等形式呈現可視化輿情和情感分析結果，更能即時並精準地協助企業做出以數據驅動的行銷決策。

不論從內容創建到客戶服務等各方面，ChatGPT在理解和回應自然的語言能力，皆能提高品牌在社群媒體存在感。大數據公司在旗下輿情分析系統《KEYPO大數據關鍵引擎》推出全台首創「ChatGPT智能輿情分析」功能，透過ChatGPT進行情感分析和社群媒體監測的創新解決方案，只需要按下一鍵，即可產出最新輿情分析速報，讓原本需要數小時或數天的分析洞察過程縮短至數分鐘。因為結合擁有每月處理上千億中文數據，超過30億筆大數據輿情資料庫的《KEYPO大數據關鍵引擎》，能精準有效提出洞見，阻止提供用戶一本正經的錯誤訊息。

《KEYPO大數據關鍵引擎》長久以來使用者皆能透過自行設定主題，從網路聲量、數據資料、輿情分析及多元化視覺互動報表中，獲得完整的網路數據輪廓，團隊也持續不斷為產品推陳出新，提供更快速、準確地服務內容。「多維度分析雷達圖」是使用者期待新增的項目，使用多維度分析時，可將趨勢圖切換為雷達圖，繪製主題間的聲量面積，並呈現不同面向的聲量筆數，方便做數據對比。另外，竄紅新聞關鍵字新增「成長率排行」，使用者在觀察竄紅新聞關鍵字時，除原有的聲量筆數排行外，可切換至以折線圖顯示的「成長率排行」，透過比對關鍵字在不同時間區間的成長筆數及成長率，能更清楚掌握即時關鍵字的竄升力道。