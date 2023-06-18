南投縣長許淑華18日頒發「縣長獎」，受獎者全家人上台開心合影。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣長許淑華18日頒發「縣長獎」。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣長「縣長獎」禮物紀念價值高、實用性強。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣府18日於中興高中舉辦「縣長獎」聯合頒獎典禮，來自國立暨南大學、南開科技大學、國私立高中職校及各公私立國中小學460位同學獲獎，由縣長許淑華親自頒獎，獲獎同學的家人比孩子還開心，全家也跟著上台分享榮耀，現場洋溢開心氛圍。

今日頒獎典禮分為上午場及下午場2場次進行，有來自國立暨南大學、南開科技大學、國私立高中職校及各公私立國中小學460位獲獎同學，以及到場賀彩、恭喜觀禮的校長、教師、家長共計約1500人。

縣長許淑華勉勵所有獲獎同學，除精進自身專業知識、致力品格修養外，未來也要發揮所學，朝目標與理想邁進，將來學有所成，也不忘以感恩的心來回饋家鄉，為社會盡一份心。

許淑華也特別感謝所有家長栽培優質的南投子弟；另外也感謝所有學校的校長教師用心辦學積極培育優秀的人才，秉持教育熱忱為南投教育奉獻心力。

南投縣府表示，縣府在教育推動上，積極實現「扎根南投，放眼國際」培育人才的政策，縣長上任後積極鼓勵學生出國進修，明年起將編列出國獎助學金，提供縣內學生更多出國修學、交流的機會，幫學生打開平台與視野，希望能讓南投孩子提升國際競爭力。

另縣府也積極推動國際教育交流，如與美國峽谷大學簽署教育合作計畫，拓展學生的國際視野，促進學生與國際接軌，讓世界看見南投，也讓南投的學生看見世界。未來將持續推動各項教育創新及數位治理等施政，讓學生透過不斷創新及挑戰自我，提升南投學子的科技力與創新力。

今年縣長獎以紀念價值高、實用性強，又可隨身攜帶之悠遊卡（含掛鍊），並請李轂摩大師題字「學行俱優」，表彰縣長獎得主，另外送給每一位獲獎同學縣長滿滿祝福的實用背包。