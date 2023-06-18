拉拉山國家森林遊樂區今年4月轉型開園，雖然從免費改為要收門票，觀察遊客並未有減少趨勢，新竹林區管理處委託台灣生態旅遊協會培訓導覽員，目前有8位通過考核認證，為發展當地生態旅遊，林管處邀集旅行社業者互相交流，說明相關遊程、動線及受理導覽解說程序等，除散客外積極搶攻國旅團客商機。

新竹林管處副處長劉忠憲表示，自2021年起辦理「拉拉山巨木區周邊社區解說導覽員培力計畫」，與在地部落產業及學校合作，培力社區及青年學子解說員，期盼串起拉拉山沿線生態旅遊動線，另外也結合周邊農特產、交通接駁、旅宿及餐飲業等旅遊資源，發展拉拉山特色生態旅遊產業。今年續辦相關計畫，期盼在地人說出自己家鄉的故事，也藉由培力課程吸收巨木、生態、環等專業知識，帶給遊客正確的環境教育知識與體驗。

劉忠憲也說，觀察自4月轉型國家森林遊樂區收取門票以來，遊客並未有減少的趨勢，每月平均1萬人以上，很多都是以前沒有造訪過的民眾，得知拉拉山轉型特別前來體驗，相信使用者付費觀念大眾都可以接受。目前也有旅行社業者規畫國旅行程，安排復興區短天數遊程，，邀集旅行社舉辦說明會，把社區導覽員及生態行程介紹給旅行社業者認識，希望讓業者更了解復興區及拉拉山有豐富的自然景觀特色，旅遊資源相當豐富，值得一遊。

目前解說導覽路線規畫有2條，分別為「走入拉拉山巨木原鄉」，此路線從遊客中心進入後，分別踏訪1至4號巨木，再由階梯往上分別踏訪編號5、8、9號巨木後，折返至4號巨木遊憩平台。另試營運期間以「拉拉山霧林漫步」路線為主打行程，遊客從遊客中心進入後，依序走訪1至4號巨木。遊客若有導覽需求，一般報名10人成團每人150元，團體報名10人（含）以內，每團1500元；10人以上（20人為限），每團2000元。