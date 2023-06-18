What a performance. Blake Snell struck out every player in the Rays lineup today. 6 IP, 12 K, 0 ER pic.twitter.com/M6SA3YzVSe — Talking Friars (@TalkingFriars) June 18, 2023

教士左投史奈爾（Blake Snell）18日在主場重拾賽揚獎等級身手，6局無失分，被敲2安、3次四壞保送，飆出驚人的12次三振，率隊以2比0完封美東老大光芒。史奈爾說：「那些人在我進聯盟的時候就在了，這有很多情緒在裡面，在那些曾經支持過我的人面前投球，因為他們幫了我很多忙，我才會有今天。」

史奈爾2011年被光芒選上，2016年登上大聯盟，2018年勇奪美聯賽揚獎。他們一手將史奈爾培育起來，但在2020年世界大賽之後將他賣給教士。那次是總教練凱許（Kevin Cash）第6戰5.1局換下史奈爾，慘遭道奇反撲而輸球，雖然史奈爾沒有抱怨凱許，球團仍把史奈爾賣出去。

此戰的史奈爾顯然又爆發了最佳狀態，開場連續K掉4人，前兩局就有5次奪三振。第4局他保送兩人被站上得點圈，結果以三振自行解圍。第5局光芒攻佔二三壘，又是被史奈爾三振化解。

二壘手金河成說：「我站在他背後看，他的投球內容非常棒，他展現自己賽揚獎投手的本領。」史奈爾對老戰友很公平，光芒先發打線9人至少都被他賞了1次三振。

金河成第5局短棒奇襲上壘，帶起全隊攻勢，後面又有小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）犧牲觸擊送他到三壘，最後索托（Juan Soto）高飛犧牲打取下致勝分。還有馬恰多（Manny Machado）安打增添保險分。