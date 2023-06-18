英國王室昨（17）日慶祝英王查爾斯的「官方生日」，有畫面捕捉到活動上略顯不耐煩的8歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte），湊過去和嬸婆—愛丁堡公爵夫人蘇菲交談，蘇菲的回應讓部分王室迷推測她可能在「責罵」夏綠蒂，不過唇語專家稱，當時不耐煩的夏綠蒂詢問活動還要多久結束，蘇菲只是回答「就是現在」。

Royal fans think Sophie gave Princess Charlotte a telling off - but others are not convinced https://t.co/1wWLPZr0x5 pic.twitter.com/mzxClnep5X — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 17, 2023

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，夏綠蒂公主昨日與凱特、喬治、路易搭乘馬車抵達皇家騎兵營閱兵場（Horse Guards Parade），觀賞慶祝英王官方壽辰的「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）。

攝影機捕捉到8歲夏綠蒂公主與嬸婆—愛丁堡公爵夫人蘇菲（Sophie, Duchess of Edinburgh）在一棟建築窗邊交談的畫面，影片並未錄下兩人的對話內容，不過可以看到夏綠蒂湊向蘇菲詢問問題，蘇菲移動身子傾聽後看著夏綠蒂，用非常清晰的嘴型回應。

蘇菲的清晰嘴型讓部分王室迷猜測她可能在叫夏綠蒂「坐下」，有網友說夏綠蒂「被非常嚴厲地要求坐下」，不過也有網友認為，夏綠蒂和蘇菲相處時看起來非常自在。

圖為17日蘇菲與夏綠蒂、路易在皇家騎兵營閱兵場（Horse Guards Parade）一棟建築的陽台邊觀看閱兵儀式。（圖／TPG、達志影像）

針對這段影片，英國《每日星報》（Daily Star）引述唇語專家佛利曼（Jeremy Freeman）稱，當時看來略顯不耐煩的夏綠蒂似乎希望活動結束，她湊過去詢問「蘇菲，還要多久呢」，蘇菲回答：「我認為就是現在。」