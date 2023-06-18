今年宜蘭縣五結鄉瓜果大豐收，西瓜王重達57.5台斤，打破近幾年的紀錄，甜度高、爽口多汁，深受民眾喜愛。（吳佩蓉攝）

今年宜蘭縣五結鄉瓜果大豐收，西瓜王重達57.5台斤，打破近幾年的紀錄，甜度高、爽口多汁，深受民眾喜愛。（吳佩蓉攝）

為行銷五結鄉的西瓜、南瓜、地瓜等農產品，今上午8時至12時在農會蔬菜集貨場舉辦「瓜瓜節暨健行活動」活動。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣位於蘭陽溪南岸的五結鄉，每年夏季西瓜田種植面積逾55公頃，今年瓜果大豐收，西瓜王重達57.5台斤，打破近幾年的紀錄，甜度高、爽口多汁，深受民眾喜愛。五結鄉公所表示，今年氣候佳，瓜果類品質優良，今（18日）藉由「瓜瓜節暨健行活動」，將宜蘭西瓜推廣至全國，提高知名度及增加農民收益。

每年6月是宜蘭瓜果上市的季節，縣內西瓜主要種植在蘭陽溪中下游高灘砂礫地，砂質土壤透水性佳，表層富含豐富有機質及塩分，為西瓜美味的關鍵。瓜農簡逸隆指出，五結鄉西瓜栽種品種為「華寶西瓜」，3月初播種，生長期3個月，6月初開始採收；今年氣候穩定，平均每顆重量為35台斤，甜度高達13度。

為行銷五結鄉的西瓜、南瓜、地瓜等農產品，今上午8時至12時在農會蔬菜集貨場舉辦「瓜瓜節暨健行活動」活動，有健行、西瓜甜度比賽、西瓜王競賽、猜瓜重量趣味賽、西瓜免費品嚐、小農市集嘉年華等，期望透過農業推廣活動，提高產值，增加瓜農收益。

鄉公所主秘許志銘表示，今年氣候佳，雨量及陽光適當，西瓜甜度更高、咬起來更爽口，讓瓜農可以在6月順利收成大豐收，希望五結鄉的西瓜銷路能越來越廣，提高在台灣的知名度。