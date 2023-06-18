GODIVA「焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，99元。（GODIVA提供）

6月是畢業季也是學測、公職考試、醫師及律師專職高考的重大時節，看好巧克力療癒疲憊身心的好處，加上7月7日是世界巧克力日，各大品牌摩拳擦掌在此刻推新品打氣。新貴派開賣全新威化棒，＋35％雙重增量的香濃夾心與外層可可，以單入隨手包，方便隨時享受療癒時刻。GODIVA則推出巧克力新冰，以清新微酸、甜而不膩的雋永滋味迎接酷熱盛夏。

巧克力製品向來是大家喜愛的零食，根據英國大學的實驗證實，食用可可飲品後的受試者進行數學問題的速度與準確度都比未食用時高，疲勞程度也較低。2023年新貴派持續創新，為滿足大眾追求便利與效率的習慣，全新推出單入隨手包的「新貴派威化棒」，以＋35％雙重增量的夾心內餡與可可外層組合出的香濃風味舒壓，主打方便攜帶與食用。在超商購買「新貴派威化棒濃厚花生牛奶」與「新貴派威化棒榛果可可牛奶」，隨時都能輕鬆享受，兩大超商陸續上市，期間嘗鮮價第2件6折。

GODIVA「焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」外層使用比利時70.5％巧克力，絲滑的巧克力結合焦糖餅粒與榛子顆粒，提升整體口感層次，高品質的榛果風味巧克力流心，使果仁香氣充斥味蕾，多重豐富口感；「杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」嚴選血橙果泥作為內餡流心，以急速冷凍技術完整保留血橙的營養、色澤和果香，每一口都散發著清新風味。即日起至10月31日，買GODIVA巧克力雪糕新品，即可參與限時集點活動，成功集齊指定單字即可至GODIVA專門店兌換G cube松露巧克力3顆裝，再享霜淇淋第二支半價優惠。