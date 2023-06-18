台北市南港區日前有山羌受困山豬窟溪流，動保處接獲通報隨即到場救援成功，並將山羌野放至安全地點。動保處提醒，動物救援24小時不打烊，若民眾發現野生動物需要救援，可隨時通報1959動物保護專線。

根據動保處統計，台北市去年哺乳類野生救援計354案，前3名是松鼠、白鼻心及飛鼠，但今年截至6月18日為止，已有9件山羌救援通報，其中2件是不慎墜溪，6月1日即有山羌礙於山豬窟溪雜草叢生且無護欄受困溪流。

動保處表示，救援人員到現場時先架鋁梯觀察現場，山羌隨即警戒地往下游退避，顯示牠的活動力良好無大礙，人員分批在岸上追蹤，抓準時機順利用套索、捕犬網將山羌拉上岸，花費近半小時才總算救援成功。

動保處表示，山羌外觀無明顯外傷，精神及活動力亦良好，但為避免野生動物於捕捉後因緊迫猝死，已就近於山林尋找適合地點野放。

動保處表示，野生動物對人類抱有警戒心，隨意靠近將使牠們為了自保，而往更危險地方逃生或攻擊人類，提醒民眾發現野生動物需要救援，務必撥打動物保護專線1959通報，屆時將有人員評估野生動物特性及通報地環境研擬救援計畫。