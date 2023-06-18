外送平台foodpanda推出全新品牌廣告，邀請眾多老面孔包括泱泱、RJ、菜鳥等人共同參與，更宣告品牌好友吳慷仁重磅回歸。吳慷仁首亮相即帥氣出演全新角色戲劇系教授，發揮影帝水準完美詮釋 foodpanda 6大核心服務。然而即使影帝演戲經驗豐富，跟眾網紅們合作，還是讓他難掩緊張，直呼出道以來最大挑戰。

吳慷仁回歸擔任 foodpanda品牌好友，不少網友透過日前搶先釋出的預告畫面即猜到神祕背影的主人，如今正式公告，吳慷仁初亮相即以「史上最帥戲劇系教授」登場，連全新廣告中都驚喜穿插當年影像畫面，堪稱最強彩蛋。時隔4年再次攜手foodpanda，連吳慷仁自己都好奇「怎麼又找我？」foodpanda透露：「foodpanda致力開發多元服務，就如同吳慷仁積極嘗試各種戲路，因此合作人選非他莫屬。」

此次回歸，吳慷仁以戲劇系教授身分現身，身為影帝對於各類型角色詮釋充滿信心，這次拍攝廣告，最讓他緊張的竟是與網紅們合作，堪稱出道以來最大挑戰。原來是因為吳慷仁平日較少關注網路紅人，深怕無法融入，不過在拍攝過程中受到年輕世代網紅的活力熱情感染，是難得的經驗，他也坦言期待接下來能有更多合作機會。

吳慷仁自認是foodpanda超忠實粉絲，自從4年前認識foodpanda就再也離不開。在錄製幕後花絮時，對foodpanda服務如數家珍，「foodpanda是我的宵夜神隊友，想吃什麼打開foodpanda就對了。也常使用foodpanda生鮮雜貨準備食材或是購買寵物用品。」更直言自己常有健忘症，常忘東忘西，非常依賴最新的pandago功能，堪稱最稱職的品牌代言人。