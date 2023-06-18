泰國看守政府正積極推動讓東協（ASEAN）成員國與緬甸軍政府修復關係，致函邀請成員國外長於周日（18日）參加一項非正式會議，討論如何跟緬甸重啟停滯不前的和平進程。對此，緬甸軍政府證實，外交部長丹瑞將出席泰國看守政府舉行的非正式會議。

根據《路透》報導，泰國看守政府的外交部長董恩（Don Pramudwinai）已致函邀請東協各國外長，於今（18）日起舉行為期2天的非正式會議，商討停滯不前的和平計劃。緬甸軍政府昨晚（17日）證實，外長丹瑞收到邀請，並將出席會議。

東協各國領導人上個月在峰會中，再次呼籲緬甸馬上終結暴力行為。《路透》說，一些領導人其實已對如何處理緬甸血腥暴力衝突感到沮喪。

同樣是憑軍事政變上台的泰國現任看守總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），之前也曾試圖邀請緬甸重返談判桌。而泰國這次舉動，估計將再次曝露成員國之間對緬甸問題的不一致看法。

據了解，東協輪值主席國的印尼，已拒絕出席這次會議；印尼外長在受詢時說，「沒聽說過」有關邀請。《法新社》引述消息說，馬來西亞也不會出席會議。不過，柬埔寨外長將參加會議。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在與美國國務卿布林肯會面後舉行的聯合記者會上回應說，緬甸的政治局勢這兩年多來仍未見好轉，現在不是與緬甸軍政府進行高層級接觸的時機。