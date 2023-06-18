疫情解封、免疫負債浪潮來襲，台灣社區近日流感、副流感等五大病毒大爆發台中市統計類流感門急診連續三周居高不下，更有12人重症，其中1名75歲阿公甚至感染A流併發肺炎喪生，有鑑於端午連假即將來臨，南北交流、聚會等人與人的連結頻繁，醫師也呼籲，口罩戴回來、勤洗手以及注意保持社交距離。

根據疾管署監測，台灣近月新冠疫情再起，基層醫師也發現，除了COVID-19外，副流感、流感、腸病毒以及hMPV人類間質型肺炎都在流行中，唯北、中、南略有不同，像台中就較少見到hMPV，根據統計資料也顯示，台中社區中以COVID-19、流感較盛行。

台中市衛生局指出，依疾管署監測資料顯示，台中市新冠肺炎近3周通報併發症確診數分別為第21周141例、第22周169例、第23周146例；而近3周腸病毒門、急診就情形分別為：第21周1938、65人次，第22週1778、81人次，第23週1660、60人次；今年迄今台中市尚無腸病毒併發重症、死亡個案。

另，台中市近3周類流感門急診就醫人次分別為第21周9022、789人次，第22周9482、822人次及第23周9905、889人次；數據顯示流感、副流感等類流感門急診人次都在上升中。

且近三周通報確診流感併伋重症個案有12人，其中一名75歲阿公6月初出現呼吸喘、高燒、肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛等就醫，收治住院後檢查已併發肺炎，A型流感快篩陽，經搶救10餘天仍不幸於日前去逝，已知阿公未接種流感疫苗。

有鑑於端午節連假將至，民眾出遊、聚餐頻繁，台中市衛生局也呼籲民眾口罩戴好、勤洗手，以及保持社交距離做好個人防護。