針對新北市幼兒園疑似餵藥案，新北市政府宣布，全國6歲以下孩童均可至新北市免費檢驗。前衛福部長陳時中今天批評新北市在事件拖了18天後才組醫療團隊，行政效率「我們有點質疑」。他也認為，沒必要進行全面普篩，應就可能性高的部分先做檢查，有了相對證據再決定下一步策略。

陳時中今天以「小英之友會」全國榮譽總會長身份出席台北市信賴台灣之友會成立大會，在接受媒體訪問時表示，無論是「信賴之友會」還是「小英之友會」都是社會公益性的團體，在選舉的時候運用公益形象增加影響力，未來一定是支持本土政權，發揮一加一大於二的效果。

對於新北市幼兒園疑似餵藥案，他說，一般在相關社會尤其是健康事件，大概都分成三個層面來處理，包括過去、現在和未來，過去已發生的看要如何運用檢驗、檢查和一些諮詢方式，將傷害減到最小。現在就要積極就一些相關的可能性做重點式的篩選，未來希望這些事情不要發生。

他說自己對於新北市政府處理此事有一些比較不了解，並批評新北市長侯友宜說六月三日在第一時間就組成醫療團隊，但我們知道事情最晚知道的時間點是五月十五日，醫療團隊本來就存在，只是在做行政整合，快則一天慢則三天就可以組起來，「拖了18天還說第一時間就組醫療團隊，行政效率我們有點質疑」。

外界質疑是否有必要做全面普篩？他認為，全面普篩的形式是沒有必要的，每個社會事件都有其背景，應該從相關可能性高的部分，先做一定程度的檢查，有了相對證據再往下走，否則每件事每樣毒物都要做檢驗，不僅無法做也沒有必要，事件的發生都會有一些前驅事件，應該用一些檢驗方式抽絲剝繭，一步步去證明有或沒有，再決定下一步的策略。

陳時中強調，這些事件要回歸專業，一是效率要快，3天內就要把專業團隊組起來，因為小孩很脆弱若有什麼事件，能及早發現，不管生理或心理方面都能及早解決，對大家都好；二是到底是否需要全面做檢驗？他認為，因為毒物品項很多，不可能全部在一個時間做，在沒有任何證據情況下就不需做普篩。

對於新北市政府的作法，他也質疑「經費從哪裡來？」如果幼兒都要做檢驗，新北市覺得議會能通過預算嗎？相信議會站在守住人民荷包的立場也不會同意。