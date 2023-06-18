向來給人「接地氣」形象的演員黃冠智，以自然演技成為具潛力的銀幕新星，私下的他同樣不做作，接受本報邀約拍攝J.LINDEBERG時裝，憑藉運動員出身的精實身材，輕鬆擺出高難度Pose秀線條，更打趣說「想挑戰看看女裝拍攝。」面對出演電影《化劫》需學習空手道，同樣難不倒他。被問若票房開佳績最想做什麼？他思索後答：「挑戰走完媽祖遶境⋯來回其中一趟就好。」語畢忍不住噴笑，親和大男孩模樣顯而易見。
黃冠智在《化劫》中飾演的角色自帶天命，容易遇到靈體糾纏，他透露自己現實中也很迷信，「我有事沒事就去拜拜，護身符、錢母拿很多。」拍戲前也曾獲宗教指導給予的一串新佛珠保平安，「結果我剛進片場，佛珠就突然『啪』斷掉了，斷掉的地方還不是在打結處，我當下嚇到趕快跟其他劇組人員說這件事。」後來透過拜拜及宗教儀式趕緊處理，得知該地方可能不乾淨，也為這部戲再添靈異色彩。
過去曾碰上疫情攪局，經濟狀況一度陷入困境，黃冠智如今挺過低潮，對於未來演員之路的藍圖規劃，他笑說有父母支持會繼續嘗試不同角色，但內心很希望能演桌球員，畢竟自己過去就是桌球選手，「有機會演到跟自身領域相關的角色，真的會滿開心。」
身為衣架子的黃冠智，服裝穿搭最看重配色夠不夠吸睛，此次穿上J.Lindeberg Polo衫、復古海灘襯衫，包含撞色設計及復古圖騰點綴，透過斑斕季節色呈現品牌時髦風格，顯瘦外加涼感機能讓男士在炎熱天氣也能輕鬆切換成摩登紳士、陽光型男。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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