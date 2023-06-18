台南永康區1家電風扇製造工廠傳出火警，消防人員前往救援。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南永康區1家電風扇製造工廠，今天中午傳出火警，現場竄出大量濃煙遮蔽天空。市府消防局據報出動24車42人前往現場救援，所幸無人受困受傷。

今天中午12點33分左右，消防局119勤務指揮中心接獲報案，指永康區廣興街傳出火警後，立即派遣第五大隊大灣、新化、復興等分隊，合計24車42人前往現場處理。

由於起火位置為電風扇半成品倉庫，內有許多易燃物品，導致火勢一發不可收拾。消防人員除啟動車組循環送水外，也聯絡重機具到達協助滅火。還好因為假日，無人受困受傷。至於起火原因，仍待進一步釐清調查。