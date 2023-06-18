外傳前立委蔡壁如將代表民眾黨投入台中市立委第一選區選舉，對戰曾拿下立委選舉最高票的立法院副院長蔡其昌，民眾黨台中市黨部主委江和樹說，蔡壁如這幾天積極走訪地方，也拜訪無黨籍台中市議員陳廷秀，據說已有民眾願無償提供場所供她當競選總部，也喊話盼立委選舉能「藍白合」。

江和樹表示，決戰中台灣，民眾黨在台中市立委選舉一定要推派人選，蔡壁如若投入第一選區立委選舉，對民眾黨總統參選人柯文哲有很大的加分效果，他一定全力支持，對蔡壁如期待很大，相信「蔡蔡之爭，有戲可看」。

江和樹說，蔡其昌雖曾拿下立委選舉全國最高票，但去年九合一選舉，盧秀燕在蔡其昌本命區得票數高於蔡其昌，表示藍白合作還是有相當機會的，至於要如何合作，則考驗大家的智慧。

國民黨台中市黨部主委顏文正則說，各黨有各黨的候選人，對於民眾黨可能提名蔡壁如投入第一選區將予以尊重；至於「藍白合」的問題，若總統大局有合，立委當然可以合，「難道侯友宜在那一區不用拿票嗎？」國民黨仍將提名自己的參選人，目前學者劉燈鐘、前立委張顯耀都有意角逐，預計7月中旬將有明確人選。