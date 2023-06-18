雲嘉南管理處在終點站極西點國聖港燈塔，特別設置集希郵筒，讓遊客寄信給親友。（雲嘉南管理處提供／張毓翎台南傳真）

300位車友報名參加。（張毓翎攝）

雲嘉南管理處在終點站極西點國聖港燈塔，特別設置集希郵筒，讓遊客寄信給親友。（雲嘉南管理處提供／張毓翎台南傳真）

交通部觀光局16條多元自行車旅遊路線，其中夕鹽段、台江段2條路線都位在台南，雲嘉南濱海國家風景區管理處結合這2條路線的熱門景點，舉辦「極西．集希」自行車慢遊活動，18日從北門遊客中心出發，終點站極西點國聖港燈塔還特別設置集希郵筒，讓車友可以寄明信片給親友，留下美好回憶。

雲嘉南管理處今天在北門遊客中心舉辦啟程儀式，並邀請航港局、台江國家公園等機關代表、雲嘉南濱海觀光圈業者等人參加，交通部觀光局副局長林信任、雲嘉南管理處長陳煜川、台南市政府觀旅局代理局長林國華，帶領300名來自全台各地的車友，騎往台灣本島極西點國聖港燈塔。

林信任說，交通部觀光局依循交通部建置自行車路網政策，將自行車運動與各地特色景點結合，推出濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型以及離島型等6大類型、共16條多元自行車旅遊路線，這次活動即包含夕鹽段（編號31-1）及台江段（編號33）2條路線，推薦車友們放慢車速，欣賞沿海風光。

「不要競速、要放慢腳步！」眾人出發前，陳煜川也提醒車友們，騎乘路線會經過青鯤鯓扇形鹽田、青山漁港、七股紅樹林保護區、六號小島、三股海鮮一條街等旅遊景點，希望參與活動的車友，進入各景區，不要騎太快，應放慢車速，以「漫慢遊」的方式探訪沿途獨特風光。

雲嘉南管理處遊憩課長洪瑞鴻說，「極西．集希」這條自行車路線已經推廣一陣子，希望藉由活動，讓更多民眾了解這條路線的遊玩去處；另外，為了這次活動，在國聖港燈塔下方設置集希郵筒，而投到郵筒裡的信件，將有專人每周負責寄信，幫車友們傳遞手寫、有溫度的旅遊紀念給親友。