針對新北市幼兒園疑似餵藥案，新民進黨主席暨總統候選人賴清德今天呼籲新北市政府，應該公布孩子戒斷症狀的情況，以及幼兒園是否有餵食彩虹藥水，「這個是最重要的」。如果能公布這個重點，他相信社會知道之後也會比較放心新北市政府目前處理的方式。

新北市幼兒園餵藥案風波不息，「中華民國兒童權益促進協會」理事長王薇君，與立委王婉諭發起靜坐遊行活動，要求新北市長侯友宜「踹共」。

賴清德今天下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會，會前接受媒體聯訪表示，民進黨肯定王婉諭委員跟社福團體發起的活動，針對新北市的餵藥事件，「我認為重點還是在孩子身上」，新北市政府應該要特別去說明，家長所陳述的以及媒體所報導的孩子戒斷症狀的情況到底如何？「這個是最重要的」。

另外，他說，家長也在陳述，媒體也已報導，幼兒園有餵食孩子彩虹藥水，賴清德詢問新北市政府「這個事情是不是真的？」如果說孩子已經有戒斷症狀，而且幼兒園也確實餵食孩子彩虹藥水，若能查清楚並且公布，整個事情在處理的時候就會更清楚。

賴清德認為，新北市政府如果能公布這個重點，讓社會能更了解孩子真實情況的重點，他相信社會知道之後也會比較放心新北市政府目前處理的方式。