健康意識抬頭，越來越多人知道久坐對身體的危害。醫師建議，上班族在長時間的辦公或會議期間，可以用3動作來微健身，包括腳踏實地、外八提臀、抬腿縮腹，這三個動作可分別讓人感覺大腿肌肉收縮隆起、臀部肌肉充血收縮、促進下肢血液循環。

減重醫師蕭捷健在其臉書貼文表示，美國知名的梅約診所（Mayo Clinic）James A. Levine醫師研究指出，久坐是一種現代文明病，嚴重危害人體健康，據估計，全球人口有6%的心血管疾病、7%的第二型糖尿病患者，均因長時間久坐而罹患的，造成的死亡數甚至高於吸菸。

他表示，久坐的問題是不動，但上班族坐著時也能偷偷動，可透過一式三招來避免久坐的傷害，同時還能在無人發現下，悄悄地練臀腿和腹肌。

1. 腳踏實地，可練大腿緊實

端正做好不駝背，雙手放在大腿上。雙腳使出全力踩在地面上，若能做到這點，人就能感覺到大腿肌肉收縮隆起。

2 外八提臀，可練翹臀和微笑線

調整一下腳的角度，雙腳稍微打開外八，雙手則放在大腿外側。腳踩好的同時，一邊嘗試打開，此時雙手做反向的力道，彷彿想將雙腳合起來，互相拮抗。

蕭捷健表示，這時人會發現自己好像長高2公分，這是因為人的臀部肌肉正在全力充血收縮。

3 抬腿縮腹，可練下腹馬甲線

此時的腹肌應該很緊繃，民眾可抬起右腳，左腳繼續用力往下踩，然後換邊，盡量嘗試做到20下。

若此時身體無法保持端正姿態，手可扶著桌子或椅子。蕭捷健表示，這兩個等長收縮運動，能有效鍛鍊人的肌肉，並帶動下肢血液循環。

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