有些人喜歡沉浸在曖昧中，不想快速進入一段關係，因他們認為這樣的甜蜜特別美好，又可以隨時抽身離開，《小鐵星座》運勢專欄指出，雙子男、獅子男、雙魚男因喜歡到處拈花惹草，和許多女生曖昧不清，導致讓許多好感對象都避而遠之，也容易錯失良緣。

▍雙子男

雙子男平時喜歡交朋友，異性緣也相當不錯，所以時常讓人誤會，而他們也享受這種模糊不清的感覺，認為只要還是單身，就不用和女生保持距離，一旦對方主動向他們表白，雙子座就會開啟拖延戰術逃避問題，而這種玩世不恭的態度，讓許多人卻步。

▍獅子男

獅子男個性霸氣且為人大方，很受到異性歡迎。但他們在感情方面並不是特別專一，自大的他們認為沒必要為了一棵樹放棄整片森林，所以喜歡拈花惹草到處留情，來展現魅力滿足虛榮心。在異性眼裡的獅子座並不是能夠安分守己的人，因此錯失許多好對象。

▍雙魚男

雙魚座男歡到處和異性搞曖昧，他們幽默風趣的個性能吸引不少異性靠近，對於送上門想要討好他們的人，不會因此就拒之門外，當抉擇的人多了，越是沉迷在被環繞在光環裡。雙魚座對待感情總是無法拿定主意，導致身邊對他們有好感對象避而遠之。