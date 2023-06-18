屏東美和科技大學18日舉行本學年度畢業典禮，運動與休閒管理系碩職班有4位籃球專長的同學也高唱畢業快樂，並分享畢業後對於人生的期許。

4位籃球專長碩班生分別是效力P.LEAGUE+新北國王的林金榜、效力T1聯盟台鋼獵鷹的劉駿霆、先前轉職SBL台啤的吳念哲，以及剛幫助世新大學女籃隊在UBA完成4連霸的教練尤世銘，以強悍防守、無私球風還有高度自律聞名的林金榜，談起在美和科大的學習感想，表示：「當初會來這邊念的契機，就是剛好有一群認識的朋友還有學長，而且我本來就有再念碩士的打算，就像是考教練證或是證照一樣，對自己未來的職業生涯都會有幫助的，系主任顏君彰非常照顧我們，在這邊可以學到很多和職業球員生活很不一樣的東西。」

就讀運動與休閒管理系碩職班期間，林金榜認為不少課程內容和自己的職業領域有關，讓他收穫很多，在學期間校內如果女籃隊有比賽，他也會盡量抽空幫忙回饋，僅管為了比賽、訓練及課業南北奔波，也是很棒的人生體驗。

今年決定不繼續打球的吳念哲學分享道：「在這邊學習到很多管理的知識，或是球隊事務處理等等，比較偏學術面向的東西，是過去比較少接觸的，對於現在也有在帶國小夏令營球隊的我來說也頗有助益。未來我想走教學或是教練，就讀碩職班期間很感謝學長們還有前輩的幫助。」

美和科大運動與休閒管理系系主任，同時也身兼學校女籃隊總教練的顏君彰則說，感校長王建臺大力支持運動與休閒管理系及研究所，並讓選手得以提升自我籃球專業領域的機會，且他自己本身就非常熱愛籃球運動，想完成年輕時沒有實現要當籃球員的夢想以及遺憾，因此藉由照顧系上的籃球運動員，強化完善他們自己在未來的職涯規劃發展，也是自己的初衷。