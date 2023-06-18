女星佩甄和醫師老公王祚軒結婚14年，育有1女1子，她形象親民又陽光，還擁「台灣好媳婦」的封號，不吝嗇曬恩愛的佩甄昨（17日）深夜曬出甜摟老公照，示愛王祚軒：「謝謝你這麼愛我，我臉上的光芒是你給我的」，而佩甄的性感穿搭更是讓前凸後翹的身材曲線一覽無遺。

佩甄昨曬出環抱老公照，甜蜜示愛王祚軒：「謝謝你這麼愛我，我臉上的光芒是你給我的」，還標記告白「I love you（我愛你）」，照片中，她身穿黑色細肩帶連身短裙，彎腰的她細肩帶滑落到手臂，傲人上圍呼之欲出，前凸後翹的S曲線超吸睛，而王祚軒則手比愛心入鏡，夫妻一起曬恩愛，閃瞎眾人。

佩甄大放閃光彈，吸引同為人妻的廖家儀直呼：「閃瞎了」，潘若迪、郭彥甫也直呼幸福，網友也直呼：「性感+幸福」、「夫妻本是一體的，相互扶持尊重珍惜疼愛的」、「美麗的女人背後總是有個貼心的老公」。

雖然佩甄和王祚軒是老夫老妻，兩人仍會互相示愛，夫妻還不約而同迷上高爾夫球，佩甄猛誇老公在球場上很帥，內心充滿「粉紅泡泡」的感覺。佩甄也坦言，過去依賴性強，常胡思亂想若老公外遇該如何應對，不過現在成熟許多，認為該給彼此多點空間。