台灣大學前助理教授李明璁被指控「誘導女學生發展私人感情」，他過去曾主持公視節目《我在市場待了一整天》，並獲第55屆金鐘獎生活風格節目獎。最近有女子在網路上發起「李明璁受害事件募集」，恐有多人受害，台大社會系已通報台大性別平等教育委員會，李明璁今（18日）也在個人臉書PO文道歉；對此，與他曾合作過的公視也做出了回應。

李明璁今上午在個人臉書公開致歉，「我從無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，亦不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。基於深切反省也回應大眾疑慮，我會辭去目前所有教職且未來將不再任教。本人也願意配合一切性平相關調查。」

公視則回應：「公視對於任何性騷擾或違反性平之行爲皆表達嚴厲譴責。目前與李明璁先生並無合作，重播節目亦已於本會所屬平台全面下架。」而公視的節目主持人最近風波不斷，前陣子46歲的男星薛紀綱（小兵）爆出婚內出軌，掀起熱議，最近的「＃Me Too」運動，又牽扯到許傑輝、李明璁，可說是一波未平一波又起，相當無奈。