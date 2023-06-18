學生做出高難度動作，市長黃偉哲盡力模仿、配合演出。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

獲獎學生拿扯鈴劈腿、擺拍，令市長黃偉哲在一旁看得嘖嘖稱奇。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲18日到新營區新民國小頒發市長獎，獲獎的學生展現創意，在台上做出後空翻、下腰、劈腿及一字馬等高難度動作，還有人秀肌力用「公主抱」把他舉起來，59歲的黃偉哲拚了老命，盡力模仿、配合演出，為學生們留下難忘的回憶。

今年的台南市長獎分為優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長，黃偉哲今天頒獎給東山區、白河區、新營區、柳營區等13區的國中小及補校，共計109校、658名學生。

不少獲獎的學生抓緊可以跟市長合照的機會，比出愛心、勝利或展翅手勢，也有學生展現軟骨功絕技，做出下腰、後空翻等高難度動作。黃偉哲說，獲得市長獎的學生都是台南最優秀的學生，能夠親自頒獎感到很榮幸，雖然配合年輕人擺拍對他這把年紀的人蠻辛苦的，但只要同學們能留下美好回憶，都很值得。

榮獲市長藝術獎的東山國小李沛潔，媽媽來自越南，因此她從小學習越南語，也投入美術、舞蹈社團，同時還是學校太鼓隊、合唱團的主力成員。另獲市長嘉行獎的新東國中蘇梓萱，媽媽去年開腦瘤手術，她成了最佳的照顧者，聽話又懂事。

市府表示，台南市111學年度所屬高級中等以下學校畢業生市長獎頒獎典禮，今天於原台南縣區新民國小、玉井國小化育館率先登場，之後還會有3場在原台南市區舉辦。