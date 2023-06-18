2023桃金孃節主會場有2座大型裝置藝術，分別為「綻FUN桃金孃－傘海」、「綻FUN花間亭」可敲響幸福鐘、許下願望。（陳夢茹攝）

桃園市近年積極發展休閒農業，蘆竹區坑子溪休閒農業區從2019年起復育桃金孃，復育成果已逾1萬多株，2023桃金孃節今天起跑，活動為期8天共有12場免費農事體驗、9梯小旅行，現在還有農夫市集、各式DIY體驗，歡迎民眾規畫踏青小旅行，體驗休閒農業的魅力。

農業局長陳冠義說明，2023桃金孃節活動自18日開始一路展至25日，總計為期8天，這次規畫了3場適合親子共遊的亮點活動，22日將邀請有兒童界女神之稱的「YOYO台KIWI姐姐」，帶領小朋友們唱唱跳跳，再搭配大頭哥哥魔幻泡泡秀，炒熱活動氛圍。23日由「好玩的劇團」演出「蟲蟲馬戲團」親子劇，用舞蹈、特技及新馬戲，教導孩子們自然生態的重要性。24日將以在地食材入菜，辦理桃金孃窯烤披薩DIY，歡迎有興趣的民眾一起來體驗。

不僅如此，坑子溪休閒農業區內有多家著名茶廠，包括新星茶葉、竹峰茗茶及羽泰製茶場等，這些製茶廠這次也配合桃金孃節推出多項農事體驗活動。副市長王明鉅說，桃園現有10處休閒農業區，坑子溪休閒農業區因近年舉辦許多好吃又好玩的活動，漸漸打開知名度，該休閒農業區內有蘆竹特用作物產銷班產銷的「蘆峰烏龍茶」，更是遠近馳名，期盼蘆峰烏龍茶能繼續獲得佳績、成為全國第一的烏龍茶。

農業局說明，「蘆峰烏龍茶」是坑子溪休閒農業區的農特產之一，該茶區已有百年歷史，茶農嚴格把關品質，經栽培與後製的茶葉入口清香回甘，蘆竹特用作物產銷班歷年獲得許多獎項，全產銷班合計有超過10公頃以上茶園申請產銷履歷，並參與茶改場TAGS風味輪分級系統，今年更是在市級產銷班評選脫穎而出，將代表桃園參加北區績優農業產銷班評選。

農業局表示，為讓民眾能輕鬆暢遊坑子溪休閒農業區，市府更提前規畫免費接駁車，此外，蘆竹區還有另個休閒農業區「大古山休閒農業區」，夜間當燈飾點亮後，整座大古山登山步道公園相當漂亮，建議民眾可以一併遊玩。