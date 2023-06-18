距離2024總統大選僅剩7個月，根據《TVBS民調中心》最新民調，民眾黨參選人柯文哲支持度為33％，由老三升至龍頭，民進黨參選人賴清德民調遭柯文哲反超。對此，賴清德坦承，民進黨目前的確是比較逆風，不過我們嚴肅面對，採取高標準來處理每一個事件。

民進黨性騷事件連環爆衝擊賴清德選情，新北市餵藥案則讓國民黨參選人侯友宜支持度受影響，根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33％，由老三升至龍頭；賴清德支持度則為30％，位居第二；侯友宜支持度則僅為23％，落居末位，另有14％受訪者沒有表示意見。

在地區方面，民調也顯示，柯文哲支持度在桃竹苗、高屏澎地區呈現領先，過去在高屏等地區民調居前的賴清德被柯文哲反超。

賴清德今天下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會，會前接受媒體聯訪，針對民調顯示，賴在高屏地區支持度比較落後，賴清德坦承，民進黨目前的確是比較逆風。

不過他強調，我們嚴肅面對，採取高標準來處理每一個事件，希望能夠重新得到社會的諒解，以及得到社會的支持，也能夠贏得最後選戰的勝利，他也呼籲民眾「一起守台灣」。