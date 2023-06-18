台中市擁有5億房產的賴姓高中生和同婚登記兩小時候在配偶住處墜樓身亡；其夏姓配偶即為長期為賴家處理房地產的代書之子，案發後夏姓代書父子刪除臉書照片、拒接陌生電話，唯隨著法醫解剖報告出爐，夏父已恢復爬山、山遊等社交，山友也透露，夏父稱不知兒子為何要與賴姓高中生同婚？

賴姓高中生死因成謎，賴母也對夏男提告殺人罪，事發之後夏父曾透過53字簡訊回應：配合檢方，釐清事實與問題。之後他與兒子就拒接陌生電話，不但秒退朋友圈，甚至將臉書照片全數刪除，唯隨著最近法醫解剖報告出爐，檢方告知賴母，賴生死因符合「高處墜落」，夏姓配偶父親也恢復爬山活動，面對山友也針對媒體報導做出澄清。

其中，媒體報導夏男在賴姓高中生墜樓後，刻意走樓梯下樓，而且換了套衣服，面對警方詢問時說自己不認識賴。其父夏姓代書則向友人澄清，他兒子是坐電梯下樓，當時看到賴被救護車載走，第一時間就向警方說明了和賴姓高中生的關係，並沒有說不認識。至於走樓梯下樓，應該是後來配合檢警逐層勘驗現場。

對此，賴母委託的律師許哲維證實，第一時間夏男是搭電梯下樓，但賴生墜樓後，他上下樓梯不只一次，有搭電梯，也有走下樓梯。

夏姓代書也澄清，賴姓高中生的阿公（實為父親）在賴姓高中生10歲以前就把房地產陸續過給他，主要是一位謝姓代書協助過戶。

而對於賴母聲稱，夏姓代書拒還30筆房地產的權狀，其友人則轉述，賴姓高中生在祖父住在加護病房，主動連絡他，還親筆立下委託書把原本一直放在祖父那兒的房地產權狀都交由夏代書保管，賴生可能是因為在家族爭產中壓力過大，認為權狀交給夏保管較安全。至於夏代書兒子為何要與賴姓高中生同婚，夏代書友人說，夏代書對此說自己並不知情。