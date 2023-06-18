最新2024總統大選民調顯示，國民黨參選人侯友宜的支持度突然下滑，目前以23％的支持度排在第3名，引起各界討論，不過媒體人韋安透露，在一份「沒有機構效應」的長期追蹤民調中，侯確定不是第3名。

《TVBS》今（18）日公布的最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度與5月時相比爆增10個百分點，以33％的支持度，一舉從第3名竄升至支持度最高的參選人；民進黨參選人賴清德與5月相比略微增加，以30％的支持度排在第2名；侯友宜則一次下滑7個百分點，以23％的支持度暫居第3名。

「民調天天變，城頭變換霸王旗！」韋安今日在臉書表示，最近的幾個民調數字變化劇烈，第1名時常換人做，但他負責任的公布一份民調，且還是一份「沒有機構效應的長期追蹤民調」，確認侯友宜並非第3名。

韋安透露，雖然實際數字未曝光，但侯友宜在15日、16日連續2天的表現其實都贏柯文哲，但他也說雙方差距在1個百分點內，幾乎可說是平手，而若將誤差範圍正負3%也算進去的話，過去1個星期雙方其實也都是平手，讓他直呼「7個月時間還早呢！」