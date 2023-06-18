61線西濱快速道路104公里至107公里，因為橋梁改工程，經常發生車禍事故，警方將設非固定式測速照相。（竹南警分局提供／李京昇苗栗傳真）

台61線後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋因鹽害侵蝕嚴重，公路總局前年動工改建，但台61線後龍鎮路段，從施工以來事故頻傳，今年元旦迄今已發生19件車禍。為此，公路總局協調苗栗縣警局今天起，在施工容易肇事路段周邊，實施非固定式測速照相取締，速限每小時50公里，未來則會設置固定桿執法。

後龍觀海大橋與西湖溪橋因為鹽害目前改建中。（李京昇攝）

後龍觀海大橋與西湖溪橋，啟用至今27年，因為緊臨出海口，長年來飽受鹽害，加上歷年天災洗禮，其耐洪、耐震能力不足，鋼筋也嚴重鏽蝕，公路總局2021年底斥資21.17億元，辦理2座橋梁改建，工期約3年半，目前仍持續改建中。

改建工程工區，從去年3月21日第1階段交通維護改道以來，發生多起交通事故，根據竹南警察分局統計，其中台61線104公里至107公里橋梁改建工區，今年1至5月共發生19件事，有14件集中在南下過後龍交流道的大彎道下坡路段，易肇事時段則為中午11到下午3點，主要肇因則以未注意車前狀況、未依規定速度行駛居多。

竹南警分局指出，會同道路主管機關、地方民意代表等多方人士現地會勘後，規劃在工區易肇事路段周邊，執行非固定式測速照相勤務，現行相關標誌、標線等警示設施均已完備，19日正式執法，並視執行成效滾動式修正。

警方表示，台61線西濱快速道路104公里至107公里工區速限原則為每小時50公里，民眾行車應依現地速限行駛，違者除增加發生交通事故之風險，依道路交通管理處罰條例第33條，將處3000元以上6000元以下罰鍰；嚴重超速者依同條例第43條，將處面臨6000以上3萬6000元以下罰鍰、吊銷駕照及吊扣違規車輛牌照等處罰。