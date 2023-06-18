根據一份今（18）日公布的2024大選民調顯示，國民黨參選人侯友宜的支持度下滑了7個百分點。對此，台大政治系教授左正東建議，由於現在選民希望終結綠營執政，只要侯友宜把支持者心中想說的話講出來，同時國民黨也提出終結民進黨執政亂象的方案，侯與藍營的支持者們就會回來了。

《TVBS》今公布的最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度為33%，民進黨參選人賴清德30%，而侯友宜的支持度則為23%。

左正東今在中天政論節目《週末大爆卦》表示，侯友宜可能是個很謹慎的人，因此在面對事情時，他會盡可能求最大公約數，這個目標雖然沒有錯，但現在選民要的不是文謅謅、注重修辭，而是簡單直白的發言。

左正東也提到，現在的主流民意是希望民進黨不要再繼續執政，民進黨政府被大家唾棄的原因，是它的治理作風獨霸、獨斷，讓台灣既沒有自由也沒有清廉，此外，兩岸關係還被它搞得很危險。因此他建議，只要侯友宜把選民心中的想法講出來，同時，國民黨拿出了自己的方案，讓選民相信政黨輪替後，民進黨執政的亂象會不見，侯與國民黨的支持度就會回來了。