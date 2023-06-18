南市區漁會舉辦「台南䲜贔」產業文化活動，現場席開80桌。（市府提供／洪榮志台南傳真）

南市區漁會今天中午舉辦「台南䲜贔」產業文化活動，現場不僅席開80桌，端出農漁特產豪華饗宴，更首度推出由區漁會與漁民攜手合作的新品「南市蠔」，每顆生蠔與手掌大小相當，讓全場人士為之驚豔。安南區漁民林承賦還將「南市蠔」獻給市長黃偉哲，除象徵將與區漁會為漁業養殖及捕撈產業攜手努力外，更宣示要打造在地漁產品牌的決心。

市府指出，台南養殖魚塭面積將近1萬4000公頃，是台灣養殖漁業的重鎮。市府為提供水產更安全的生產環境，積極爭取中央補助經費，改善養殖漁業生產區內的公共工程，還投入「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」，以利更有效調節大宗水產產銷平衡、提供水產品儲放空間、開拓內外銷通路等。

南市區漁會說，台南海岸線綿長，漁場遼闊且漁業資源豐富，擁有近海漁業的最佳天然條件，再加上漁民捕撈及養殖技術高，發展出具代表性的重要漁獲，包括虱目魚、台灣鯛、石斑及午仔魚等4大魚種，以及牡蠣、文蛤及鳳螺等3大貝類。現場席開百桌的䲜贔農漁特產豪華饗宴，特別邀請台南知名總舖師阿裕師掌廚，訂桌消息一釋出就秒殺，美味佳餚也讓饕客讚不絕口。

區漁會總幹事林鈺昕認為，這幾年區漁會致力推動漁業產業活化升級，希望能為漁民及在地漁產尋求更寬廣的出路。未來也將持續配合漁業署，積極推廣在地養殖溯源認證，期盼能為台南養殖產業，打造來源透明安全、品質優良的「南市漁」品牌。