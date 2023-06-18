縣府今年特別跟line貼圖IP柴語錄合作，推出一系列裝置藝術，並搭配各種光彩燈飾，由可愛的柴犬做導覽，讓大家能夠更加深入鹿港。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

小鎮光影藝術節今年有「漫遊鹿港」、「傳藝鹿港」、「鹿港起飛」、「時光鹿港」、「榮耀三百」、「節慶鹿港」、「財入彰化」、「鹿港風華」8大主題。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

鹿港溪開源廣場每晚6點至10點，每半小時還有展演5分鐘的水舞表演。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「2023鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」登場，即日起至7月底每晚6點30至10點，整個鹿港小鎮布滿裝置藝術，並搭配各種光彩燈飾，點亮整個鹿港小鎮，王惠美表示，今年特別跟line貼圖IP柴語錄合作，由可愛的柴犬做導覽，歡迎全國鄉親到鹿港感受經典小鎮的魅力。

彰化小鎮光影藝術節17日晚間在鹿港舊鹿港溪水中舞台點燈，吸引上千遊客到場，即日起到7月底，在鹿港中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村，以及舊鹿港溪上面都有燈飾，在鹿港溪開源廣場每晚6點至10點，每半小時還有展演5分鐘的水舞表演。

王惠美表示，今年特別跟line貼圖IP柴語錄合作，推出一系列裝置藝術，並搭配各種光彩燈飾，由可愛的柴犬做導覽，讓大家能夠更加深入鹿港，分別有「漫遊鹿港」、「傳藝鹿港」、「鹿港起飛」、「時光鹿港」、「榮耀三百」、「節慶鹿港」、「財入彰化」、「鹿港風華」8大主題，部分主題還結合AR擴增實境技術，可以留下特殊的回憶照片。

王惠美說，今年是彰化建縣300年，加上端午假期到來，因疫情而停辦3年的國際龍舟賽今年恢復辦理，22日到24日在福鹿溪盛大舉行，屆時將有98支隊伍競逐最高榮耀，更有燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，預期可重回疫情前的盛況，創造可觀的夜間經濟。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，感謝王縣長規劃，今年疫情趨緩相信今年鹿港慶端陽能再創佳績，邀請全國好朋友一起到鹿港過端午節，22日到24日下午3點至晚上8點30分，還有福鹿溪鹿港國際龍舟錦標賽，歡迎大家來看龍舟賽，體驗在地美食及文化。