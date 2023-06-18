台灣人守法觀念薄弱又有新例子。一名女網友表示，最近從國外旅遊回來，發現機場的行李輸送帶旁一堆人越過黃色等候線，她看不下去提醒卻被漠視，她氣得罵「台灣人哪個字看不懂啊？」貼文引發網友熱議。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前開心從國外回來，看到一堆台灣人跨過黃色等候線，在行李輸送帶旁等行李，人多到看不見輸送帶上的行李，她善意提醒不要越線，但其他旅客並沒有理會，仍站在原地。

原PO表示，自己的個性無法容忍他人明知故犯、違反規定，且機場地上的黃線上寫著「請於黃線後方等待」大家卻無視，她氣炸說，「外國人我還能忍，你台灣人哪個字看不懂啊？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「這樣妳知道捷運為什麼要有柵欄了吧！就是怕有人站在鐵軌上等車」、「真的超沒水準的台灣人，還一直沾沾自喜笑別人」、「台灣人就愛越線，汽機車紅燈超越停止線，行人就愛站在斑馬線等紅燈」、「台灣人特別容易對標語、標線視而不見」。