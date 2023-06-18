2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽18日進行第1周賽程單打決賽，上演一場「寶島內戰」，19歲小將楊亞依以6比3、6比1擊退前輩李亞軒，拚下個人今年賽季首座國際網總ITF職業賽單打冠軍。

台塑盃女子國際職業網球錦標賽是ITF 2.5萬美元等級職業賽，共有兩周兩站，楊亞依在單打賽事一路闖關，最後和年長9歲的前輩李亞軒爭奪冠軍，首盤楊亞依掌握兩次破發機會，迅速取得5比1領先，李亞軒雖連追兩局，還是在第9局被楊亞依掌握盤末關鍵破發機會先下一城；第2盤楊亞依延續氣勢，不僅連下4局，更三度破了李亞軒發球局，沒有太多懸念收下冠軍。

楊亞依賽後自評表現85分，認為還有進步空間，「很謝謝自己能夠堅持下去，我覺得所有細節都可以再做更好，處理球更加細膩，或是場上更冷靜一點，第2周還是會以前進決賽為目標。」

這是楊亞依個人生涯首座ITF 2.5萬美元單打冠軍，在自家主場奪冠更具意義和代表性，加上之擊敗之前全運會擊敗過自己的李亞軒，賽後楊亞依難掩喜悅，「很高興自己的第1個2.5萬等級賽事冠軍在台灣拿到，除了幫助我排名上升，我覺得也在一場一場的贏球當中，更加肯定自己。」

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽19日將進行第2站單打會外賽，上午10點開賽，歡迎球迷朋友進場支持女將們。