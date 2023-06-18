周國賢昨在台北三創舉辦演唱會。（矇矓眼美術工作室提供）

周國賢昨在台北三創舉辦演唱會。（矇矓眼美術工作室提供）

香港歌手周國賢17日在台北三創 Clapper Studio 舉辦《The Journey Begins》世界巡迴演唱會台北站，特別從香港搬來整個樂團編制與完整的聲光視訊效果，獻給粉絲誠意滿的超值演唱會盛宴；現場湧入超過700位來自香港、馬來西亞、台灣等各地歌迷擠爆會場。周國賢此次的巡演從英國倫敦起跑，第二站選在台北，後續還將安排多個對他而言很有意義的城市開唱；出道已20年的他歷經過許多風雨、成長和蛻變，期盼能透過這趟巡演開啟下一段二十年旅程。

首度在台北開唱的周國賢，特別安排幾首國語歌曲。第一次公開演唱國語歌的他，其實一直很擔心自己充滿綜藝感的口音會讓歌曲變調，但因為終於能來台演出「圓夢」，一定要給熱情的觀眾們一些驚喜，所以選唱了范曉萱的〈自言自語〉、安溥的〈玫瑰色的你〉等國語歌，尤其在提到安溥時，周國賢透露自己深受她的歌曲吸引，許多詞曲都帶給自己很多力量。

感性的他不僅多次在台上表示很開心終於有機會可以來台灣辦第一場演唱會，也回憶起自己2004年時曾來台拍MV，自嘲「國語不好無法在台灣發展」，接著又用廣東話向在場的香港歌迷喊話：「這幾年大家都很累，不論如何都要照顧好自己，變得更健康更強．」粉絲們感動之餘也響起陣陣歡呼聲。此外，周國賢也在台上認出了前排觀眾中有一位長年支持自己的台灣網友，笑著問對方「你聽得懂我的中文嗎？」展現出幽默風趣的一面。