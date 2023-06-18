雲林縣政府為搶攻西濱快速公路全線通車商機，以沿海4鄉鎮為主體規畫「發現61幸福公路」，其中台西鄉選定地方信仰中心安西府為據點，由廟方提供土地興建觀光廁所，縣府18日表示相傳安西府座落在風水寶地鳳凰穴上，因此將融入鳳凰意象，打造最優質充滿特色的觀光廁所。

「發現61幸福公路」規畫南雲林與北雲林2個休息軸帶，南雲林包括口湖鄉與四湖鄉，口湖鄉據點有口湖遊客中心、口湖休息站、萬善爺廟、福安宮；四湖鄉以三條崙海水浴場與海清宮包公祖廟為主體。

北雲林為麥寮鄉與台西鄉，麥寮鄉選定西濱快旁由鄉公所設置的貨櫃市集，以及民間企業晁陽綠能休閒農場，台西鄉則以地方信仰中心安西府為據點。

雲林縣政府城鄉發展處處長林長造表示，安西府距西濱快交流道只要3分鐘車程，地理位置非常適合，在此興建觀光廁所，配合周邊便利商店、在地攤販、安西府景觀公園，可形成1處「類休息站」，吸引遊客前來休憩。

林長造說，觀光廁所經費由中央補助與縣府自籌共約2000萬元，去年底動工，預計今年8月完工，廁所本身為半開放式，可保持通風順暢減少異味，內有性平、殘障專用設施，周邊並加強綠美化，讓廁所有如1處觀光景點，啟用後將由安西府協助維護管理。

林長造指出，近年來台西積極發展文化觀光產業，安西府周邊有台西海園、海螺地標、海口生活館，延伸至台西市區有海口故事屋、中山老街，希望藉由觀光廁所的興建，讓安西府成為西濱快的1處休息景點，進一步帶動台西地區整體發展。