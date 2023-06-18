苗栗縣今年度畢業生獲頒縣長獎學生頒獎典禮，18日在苗栗縣立新港國民中小學活動中心舉行。頒獎典禮由縣長鍾東錦主持，共有全縣160所學校參與，凡獲頒縣長獎畢業同學皆受邀參加頒獎典禮，鍾東錦也與每位獲獎學生合照，場面溫馨熱鬧。

縣長獎頒獎典禮今年共有111所國小478位獲獎學生，國中、高中職及大專則共有49校376位獲獎學生，同學們在各校校長的陪同下，共同接受縣長頒獎與合影留念，頒獎典禮議長機要秘書李文星、縣議員鄭秋風、林寶珠助理、各校校長、老師及家長們都到場為畢業生祝福。

縣長鍾東錦除恭喜同學之外，更感謝所有師長們的用心教導，畢業代表即將邁向另一趟旅程，鼓勵同學們奮力向前、探索新知，勇敢邁向下一個學習目標，以後不管走得多遠，都不要忘了來自母校的溫暖，未來你們都將成為故鄉的榮耀，每段成長的過程都是甜蜜的養分，它會幫助你們成為更好的自己。

他表示，疫情改變了我們的學習，讓教學現場大翻轉，也帶動數位學習的發展，從宣布停止到校上課改為線上教學，全面實施「停課不停學」的模式是從來未有的教學新型態，每位老師都AI上身，短時間內就學會線上教學軟體，同學們也學會了遠距與老師進行線上互動，大家都搖身為科技人，不僅適應了新的學習方式，也提升了自學能力，相信這是疫情衝擊後帶來最大的收穫，往後大家可以善用這些工具，不論是課業上或其他的學習，懂得運用方法可以提高做事效率，鼓勵你們善用科技工具探索學習。

教育處長葉芯慧指出，為了讓所有獲頒縣長獎之優秀畢業生感受到縣長的重視，藉由此次統一頒獎典禮，期待畢業生增進榮譽感，是日由各校校長帶領獲頒縣長獎之畢業生與縣長合影，現場由專業攝影拍照，後續會提供照片電子檔予各校下載。囿於會場空間有限，對於無法進入會場觀禮之來賓及家長，深感抱歉，爰頒奬典禮將以線上直播提供即時轉播服務，讓大家同步感受到溫馨的祝福。

鍾東錦強調，暑假期間除了要溫故知新，做好學業上的準備外，也不要進行危險的休閒活動，例如飆車、到不安全的水域戲水等，要前往有救生員的合法場所，不涉足不當場所，因為「生命無價」，照顧好自己就是愛家人的最好表現。