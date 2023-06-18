宥勝經常在社群愛與老婆慈惠合照。（翻攝自臉書）

「＃MeToo」事件連環爆，以愛家好形象著稱的藝人宥勝也人設翻車，兩位曾與他共事過的女網友18日分別在社群發文指控曾遭他伸出魔爪抓揉胸部，以及強吻、舔耳、解內衣等，性騷行徑相當誇張。宥勝第一時間在臉書發聲致歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。」許多網友、粉絲留言對他很失望，而曾當過他多年經紀人目前也是他經紀人、近來專攻團購成為另類網紅的老婆慈惠，則未讀訊息未回應，顯然也受到很大衝擊。

女網友「丁丁」指出，當時進入經紀公司，身為菜鳥的她，陪著一位男演員（現在則是形象非常好的好爸爸，還舉家遷移至台中讓小孩讀書）拍戲，有次收工主管邀請去聚餐，她當時沒喝酒、負責開車，就在藝人、藝人經紀人以及經紀主管喝醉後負責開車送大家回家，因為開的是那位藝人的車，加上明天還是要拍戲，最後車上剩下我跟那位藝人，「結果在路上那位藝人突然撲向我抓揉我的胸部，第一次我大喊把他的手推開，第二次又襲來，我大吼『你到底在幹嘛？！』那位藝人才停止。隔天，那位藝人傳訊來道歉『丁丁，抱歉，昨晚喝醉對你毛手毛腳』，後來我接受了他的道歉。」

丁丁說她後來被派去照顧另外一位女藝人，她也一直以為他真的只是喝醉誤事，沒想到後來過了好幾年，某天晚上接到一封message，「內容是『丁丁，我跟xx （女藝人的名字）說了一件事，他說你跟我遇到一樣的事情』，我心裡警鈴大響，因為那位女藝人也知道我之前發生的事情，詳細了解後，我知道，那天他不是喝醉，而且他是慣犯，導致後面還出現了起碼兩位受害者」。

另一位她的前同事「Z」也爆料，有位剛畢業的H在進公司擔任正職前，同樣遭男演員「W」性騷擾，當時W提出因地緣關係能順道送H回家，到了女方家後，便以借洗手間為由進入家中，上完廁所後，竟直接跨坐到女方的雙腿上強吻，甚至強行伸舌頭去舔耳朵，還一邊將手伸到女方的衣服裡，「很熟練、流利地解開內衣」，H完全反應不過來嚇傻楞住，後來用軟性勸阻，隔天憔悴害怕哭著跟Z闡述前一晚的可怕經歷，「畢竟W在她心裡一直是位勇於冒險做自己，形象又陽光正面愛家的優質藝人。」

她說，H離開公司前還提醒著她自己也要小心一點，說W一定是老手，一定也會對她下手，「於我與W曾共事一段時間，有一定的熟悉程度，H的提醒，我其實沒有放在心上。但，我徹底的錯了。」她說，隔沒多久W在工作室的其中一間私人空間，「突然從我身後突然的環抱著我，當下的我，真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的，喉嚨就像魚刺卡著般。我叫不出聲也喊不出任何一句話，我不知道我能怎麼做，也不知道我能做什麼回應，就這樣僵住在原地，直至W放手，我還不懂得應該要立刻馬上離開那個空間，還傻傻的以為我需要隨時在他們的討論內容中做記錄，也以為自己只要換個位置就不會再有那麼尷尬的狀況，殊不知 一樣的動作又來了第二次，W從我後方環抱著我，並貼靠在我的左肩上 臉朝向著我深深地吸了一口氣，我從沒想過也根本不覺得我會受到性騷，且還是一位共事不算短的『藝人』。後續在他放手後，我比了個手勢示意要離開才脫離，那讓我幾乎窒息的短短幾分鐘。而他的表情自然到就像沒有發生過一樣的從容自在，事後期間也傳了一些比較不正常的文字訊息私訊給我，而且還是只要已讀這文字訊息就會只保留10秒後，就完全的自動刪除，不留下任何紀錄。」

事發後，她也離開公司，「當時僅有兩位的同事，也都知道這事發經過，但也像當時發生H的狀況後，沒能為這件事做出什麼改變而，一如往常的工作，然後只會同仇敵愾的大罵W」。

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