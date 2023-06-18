5000公尺泳渡組，在縣府教育處蘇啟昌處長、西嶼鄉公所李添進鄉長，以及前臺北市政府體育局局長現國立體育大學李再立教授共同鳴槍下出發。（許逸民攝）

泳渡澎湖灣選手下海橫渡。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

選手泳渡澎湖灣，欣賞無敵海景。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

包括身心障礙游泳好手林育夙等在內的1993名國內海泳好手，今天上午泳渡澎湖灣，在無敵海景中自我挑戰，超越極限。而賽後每位選手除能拿到完賽獎牌，以及「黑妞食品小舖」贊助的黑妞黑糖糕外；現場更有澎湖縣農漁產業合作社的20家澎湖在地美食攤商，提供選手賽後餐飲，讓每人吃飽飽。

舉辦21年的「2003泳渡澎湖灣」，為澎湖具代表性體育活動，也是挑戰自我的跨島性海泳，讓許多泳者躍躍欲試。今年泳渡活動組別分為泳渡組5000公尺、挑戰組2000公尺和體驗組500公尺，吸引近1400名選手參加。尤其今年報名人數創新高外，3月3日開放報名後不久即額滿，讓許多人向隅。

其中泳渡組5000公尺，今天清晨6點半在西嶼大菓葉開賽，在縣府教育處蘇啟昌處長、西嶼鄉公所李添進鄉長，以及前臺北市政府體育局局長現國立體育大學李再立教授共同鳴槍下魚貫下水，終點是對岸的馬公市觀音亭。最後由青年奧運國手、現為游泳教練的季胤呈以1小時40分55秒奪冠。郭家齊(1小時41分47秒)、劉又瑋(1小時46分53秒)，則分居二、三名，且三人都是第一次參加5公里的泳渡挑戰。

至於挑戰組兩千公尺與體驗組五百公尺，則是早上九時從觀音亭出發。由嵵裡國小醒獅戰鼓隊開場，並在縣長陳光復的主持下正式開賽。

「愛運動，動無礙」的身心障礙游泳好手林育夙，沒有雙臂的他去年在全國身心障礙國民運動會游泳項目勇奪兩金一銀，今年首次挑戰五千公尺長泳並順利完賽，「阿偉適應體育」創辦人詹聖偉教練則帶領自閉症伴智能障礙的林煒晟，以及肢障游泳好手陳元皓成功挑戰兩千公尺。

泳渡組贈送每人一個充氣浮標，挑戰組與體驗組組則贈送浴巾、毛巾。而園遊會在地市集，讓選手們賽後有澎湖特色美食花枝丸、炸丁香、炸小管、香茹茶、阿利炸土魠魚等可享用，每名選手還可挑選10樣，更為泳渡澎湖灣活動增添熱鬧氣氛。